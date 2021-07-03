Муж в Казань, жена – в Ереван: на фоне развода Бородина вслед за Омаровым покинула Москву

Уже почти месяц поклонники обсуждают расставание телеведущей Ксении Бородиной со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. В июле пара должна была отметить шестилетие брака, но вместо этого готовится к разделу имущества в суде. Что именно стало истинной причиной распада семьи, неизвестно, но слухи ходят всякие.

Между тем, и Омаров, и Бородина ведут довольно праздный и непринужденный образ жизни. Накануне бизнесмен с сыном от первого брака укатил в Казань. Он затеял путешествие своим ходом и с удовольствием транслирует приключение в своем микроблоге, снимая влог.

Бородина, глядя на пока еще законного мужа, тоже не осталась сидеть дома у окна – девушка улетела в… Армению.

В первый же вечер по прилете в Ереван Бородина отправилась развлекаться. Она посетила концерт местного артиста и с удовольствием показала кадры с мероприятия в микроблоге. А в ленту опубликовала искрящуюся счастьем себя. «Улыбайся», — подписала Бородина снимок.

Кстати, чуть ранее Ксения рассказала, как переживает непростой период. Девушка поведала, что у нее все хорошо, на самом деле, и убиваться на камеру она не собирается. Если волна отчаяния и накатит, у нее есть друзья и родные, которые поддержат. Но выносить страдания в соцсеть она не намерена.

Смотрите также