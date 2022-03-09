«Крайняя тренировочка»: Борисова вышла на финишную прямую при подготовке к бою с Диденко

По словам телеведущей, она очень сильно волнуется.

Телеведущая Дана Борисова в сторис Instagram сообщила, что вышла на финишную прямую при подготовке к бою с блогером Екатериной Диденко.

«Привет. Ну куда еще. Конечно, на тренировочку. Бегом к метрополитену. Вчера мне не удалось пробежаться, как вы мне наказали. Поэтому сегодня бегом. Крайняя тренировочка». Дана Борисова

Как отметила Дана Борисова, она очень сильно волнуется. «В новых перчатках, в новых шортах. Все покажу. Всем хорошего денечка», — заявила телеведущая.

Напомним, что Дана Борисова выйдет на ринг против блогера Екатерины Диденко. Ранее телеведущая рассказывала, что предложила бой Маше Малиновской, однако коллега по каким-то причинам ответила отказом.

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