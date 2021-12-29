«Попросите ее заткнуться, иначе я прострелю ей колени»: Маша Малиновская угрожала Дане Борисовой

Маша Малиновская пригрозила Дане Борисовой прострелить ей колени. Конфликт между телеведущими начался четыре года назад. Знаменитости встретились в студии YouTube-шоу Arena, чтобы обсудить конфликт и обменяться критикой.

Дана Борисова долгое время проходила реабилитацию от запрещенных веществ и алкоголя. Сейчас звезда «Армейского магазина» говорит, что ее призвание, помогать коллегам, которые также имеют пагубные привычки, но пока не встали на путь исправления. Среди тех, кому нужна помощь, телеведущая отметила Машу Малиновскую.

«Я видела и Малиновскую, в невменяемом состоянии она проводила прямые эфиры и называла меня главной наркоманкой. Я давно не обижаюсь, когда так говорят, у меня полное принятие моего заболевания. Мне захотелось ее спасти», ― заявила Дана в эфире YouTube-шоу.

Ранее Дана Борисова предлагала Малиновской выяснить все вопросы на ринге. Девушкам предложили поучаствовать в бое без правил в перчатках после новогодних праздников. Будут три раунда по две минуты. Однако Борисова отметила, что Малиновская превосходит ее по физическим параметрам и заикнулась об операции по уменьшению веса, на что оппонентка вскипела.

«Попросите ее заткнуться про мой жир, иначе я прострелю ей колени», — сказала Малиновская.

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