«Работала в шоу «Блондинки в загоне»»: Дана Борисова вспомнила, как была телеведущей в Киеве

Телеведущая Дана Борисова поделилась в личном микроблоге фотографиями из семейного альбома. На кадрах можно увидеть знаменитость несколько лет назад, позирующей в Киеве.

Таким образом Дана Борисова выразила сочувствие жителям этого города.

«Чтобы вы понимали, я очень люблю Киев, была в нем десятки раз. Работала ведущей украинского шоу «Блондинки в загоне», была участницей музыкального шоу «Зирка плюс Зирка» вместе с Иваном Дорном, Олей Поляковой, Сергеем Зверевым, Леонидом Агутиным», — вспомнила Дана Борисова.

«Вчера сказала, что скорее поддерживаю инициативу проведения операции, хотя всем сердцем переживаю за граждан обеих стран», — резюмировала Борисова.

Телеведущая показала архивный снимок, сделанный в Киеве. На нем молодая Борисова с длинными волосами платинового блонда позировала в центре столицы Украины.

Напомним, ранее Дана Борисова рассказала о крупных тратах на подарки близким. Телеведущая намеревалась экономить, но красные даты в календаре вынудили Борисову оставить кругленькую сумму в магазинах.

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