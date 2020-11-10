Явно не планировала: Диденко забеременела меньше, чем через год после смерти мужа

Как отметила девушка, она отказывается в это верить.

Блогер Екатерина Диденко в Instagram поделилась результатами экспресс-теста на беременность. Оказывается, «аптечный Ревизорро» находится в интересном положении.

«Я отказываюсь в это верить. Я же пью противозачаточные». Екатерина Диденко

«Очередной хороший способ хайпануть», «Дайте угадаю. Валя так хотел?» «А следом выйдет пост по теме: можно ли забеременеть, принимая противозачаточные. Хотели интригу создать и очередной хайп, но не вышло», — стали комментировать пост Диденко пользователи.

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Отметим, что у Екатерины Диденко есть двое детей. При этом ее муж Валентин погиб восемь месяцев назад во время вечеринки с сухим льдом. В замкнутом пространстве химикат вытеснил кислород и люди просто задохнулись. Последние четыре месяца в жизни Екатерины Диденко произошли перемены. Она закрутила роман с начинающим актером и блогером Владом Черных. Кстати, у молодого человека прекрасные отношения с детьми Диденко.