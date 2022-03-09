«До встречи!»: Сергей Безруков неожиданно покинул Россию

Актер и худрук Московского губернского театра Сергей Безруков в сторис Instagram сообщил, что покинул пределы России.
«Вылетаю в Минск. Сегодня вечером «Хулиган. Исповедь». До встречи!»
Напомним, что в последнее время некоторые звезды уехали из родной страны. В частности, по слухам, сейчас в Израиле находится светская львица Ксения Собчак, телеведущий Максим Галкин со своей женой певицей Аллой Пугачевой и детьми.
Также в Израиль не так давно уезжал продюсер Иосиф Пригожин со своей женой Валерией. Правда, они уже возвращаются в родную страну.
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