Новости шоу-бизнеса: Валерия и Пригожин уехали из России, побег сына и внука Ротару из Украины, негодование поклонников «Маски»

Самые читаемые новости из мира звезд 8 марта — в обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне к числу звезд, покинувших Россию, присоединились певица Валерия и Иосиф Пригожин. Почему так происходит, объяснила актриса Яна Поплавская. Тем временем сын и внук Софии Ротару хотели незаконно пересечь украинско-молдавскую границу, но были задержаны. Эти и другие новости из мира шоу-бизнеса стали самыми читаемыми 8 марта на сайте Teleprogramma.pro.

Валерия и Иосиф Пригожин уехали из России

Валерия и Иосиф Пригожин уехали в Израиль. Правда, ненадолго. Пара решила лично поздравить тетю продюсера с днем рождения. Пригожин в своем инстаграме подчеркнул, что это «экспресс-визит». Скоро они якобы вернутся домой, в Москву.

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Яна Поплавская рассказала, почему звезды массово уезжают в Израиль

Актриса Яна Поплавская считает, что массово уезжающие из России звезды попросту предают свою Родину. В своем инстаграме звезда отметила, что обратно их ждать никто не будет.

«Не о стране, не о людях, не об Украине вы думаете, а о том, как спасти свои деньги и где теперь брать «гуччи» и хамон. Поэтому все и стремитесь в Израиль, чтобы потом успешно переместиться в США. И оттуда тявкать на свою Родину. А это высшее предательство», — сказала Поплавская.

Сына и внука Софии Ротару задержали на границе

Накануне на молдавско-украинской границе восемь мужчин пыталась незаконно попасть на территорию соседнего государства. Их лодку у города Могилев-Подольского задержали.

После выяснения обстоятельств, оказалось, что в числе группы были сын и внук Софии Ротару — Руслан и Анатолий Евдокименко.

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Поклонники шоу «Маска» негодуют

В четвертом выпуске шоу «Маска» маску сняла Лошадь. Выяснилось, что в ее образе на сцену выходила заслуженная артистка России Нонна Гришаева.

Зрители остались недовольны таким решением членов жюри. Многие встали на защиту Лошади, уверяя, что ее пение намного талантливее исполнения Пончика.

Тимати высмеял санкции Запада

Тимати был одним из первых звезд отечественного шоу-бизнеса, кто дал жесткий отпор украинским звездам после их высказываний в адрес России.

Накануне рэпер высмеял антироссийские санкции, которые активно вводит Запад в последнее время.

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«Космос потребовал срочно отозвать свой метеорит из Челябинска», — написал Тимати в своем инстаграме.

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