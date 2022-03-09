Лолита и Анна Асти остались без работы: Universal Music Group ушел из России из-за Украины

Пока лейбл объявил о временной приостановке деятельности.

Лолита, Анна Асти, Noize MC, Iowa и многие другие исполнители лейбла Universal Music Group остались без работы.

Компания из-за спецоперации России на Украине приняла решение приостановить свою деятельность на территории РФ, сообщает издание Variety.

По данным журнала, лейбл «немедленно» сворачивает свои офисы в России, сотрудникам компании некоторое время будет выплачиваться денежное пособие. Правда, продолжительность и размер этой платы не указывается.

Отметим, что Universal Music Group — крупнейшая в мире звукозаписывающая компания, она относится к «большой тройке», на долю которой приходится до 80% издания музыкальных произведений в мире.

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