Рецепт кексов от известной актрисы
Видео
Брауни с грецкими орехами: видеорецепт
Видео

«Космос потребовал срочно отозвать свой метеорит из Челябинска»: Тимати высмеял санкции Запада

Ранее рэпер вступил в словесную перепалку с украинскими музыкантами.

«Космос потребовал срочно отозвать свой метеорит из Челябинска»: Тимати высмеял санкции Запада
Тимати. Фото: Globallookpress.com

Рэпер Тимати в сторис Instagram высмеял антироссийские санкции, которые в последние недели активно вводит Запад.

Комментарий Тимати
Комментарий Тимати. Фото: instagram.com/timatiofficial/

«Космос потребовал срочно отозвать свой метеорит из Челябинска».

Тимати

Ранее рэпер Тимати вступил в словесную перепалку с украинскими музыкантами. Конфликт начался со слова певца Макса Барских о «дырявой России».

В ответ Тимати напомнил Барских, кто на самом деле дырявый. За Барских заступился другой украинский музыкант Потап. С ним российский рэпер также выяснил отношения, напомнив, что рано или поздно им всем придется встретиться и пообщаться.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Макс БарскихПотапРоссияТиматиУкраина