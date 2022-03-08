«Космос потребовал срочно отозвать свой метеорит из Челябинска»: Тимати высмеял санкции Запада

Рэпер Тимати в сторис Instagram высмеял антироссийские санкции, которые в последние недели активно вводит Запад.
«Космос потребовал срочно отозвать свой метеорит из Челябинска».
Ранее рэпер Тимати вступил в словесную перепалку с украинскими музыкантами. Конфликт начался со слова певца Макса Барских о «дырявой России».
В ответ Тимати напомнил Барских, кто на самом деле дырявый. За Барских заступился другой украинский музыкант Потап. С ним российский рэпер также выяснил отношения, напомнив, что рано или поздно им всем придется встретиться и пообщаться.
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