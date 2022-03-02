Егор Бероев обратился к россиянам из-за спецоперации на Украине

Актер Егор Бероев, как и все россияне, тяжело переживает сложившуюся ситуацию на Украине. Артист поблагодарил соотечественников, которые помогают пострадавшим жителям Донбасса.

«Спасибо всем, кто участвовал в сборе денег нашего Фонда «Я есть!» на аренду фуры для отправки лекарств в Ростов-на-Дону для беженцев из ЛНР и ДНР, — написал Егор Бероев в «Инстаграме». — Сбор закрыт! О дальнейших надобностях обязательно сообщим вам дополнительно».

При этом Бероев подчеркнул, что все, что сейчас происходит на Украине, причиняет ему большую боль. Но сейчас, по его словам, особенно важно не множить агрессию. Не выяснять, кто «за», кто «против».

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