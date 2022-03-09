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«В Луганске получили дыхание и надежду»: Чиндяйкин высказал свое мнение о спецоперации на Украине

8 марта актер отметил 75-летие.

«В Луганске получили дыхание и надежду»: Чиндяйкин высказал свое мнение о спецоперации на Украине
Николай Чиндяйкин. Фото: Global Look Press

В международный женский день 8 марта актер Николай Чиндяйкин отметил свое 75-летие. Накануне дня рождения артист удивился тому, как стремительно бежит время и порассуждал о политической ситуации. Оказывается, в Луганске у актера есть родственники.

«Последний раз я был в Луганске 8 лет назад и видел, как жили люди под обстрелами украинских военных. Для меня это очень тяжелая тема. В Луганске похоронены мои родители. Сейчас там живет мой двоюродный брат. Он врач — Александр Чиндяйкин. Люди сегодня получили дыхание и надежду, что ад, в котором они прожили 8 лет, наконец закончится», — рассказал Чиндяйкин «Комсомольской правде».

Напомним, спецоперация России на Украине началась 24 февраля.

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ЛуганскНиколай ЧиндяйкинспецоперацияЧиндяйкин