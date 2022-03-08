Решили сбежать из страны: сын и внук Софии Ротару задержаны на украинско-молдавской границе

Накануне 8 марта на Украине, а точнее на границе Незалежной с Молдавией, были задержаны единственный сын Софии Ротару Руслан Евдокименко и внук Анатолий.

Как сообщает сайт «Страна.UA», на молдавско-украинской границе группа мужчин из восьми человек пыталась незаконно попасть на территорию соседнего государства. Они пытались сбежать из Украины на лодке у города Могилев-Подольского.

Мужчин, среди которых оказались наследники звезды СССР, сопровождал молдавский поводырь, то есть организатор побега. Учитывая, что на Украине сейчас проходит всеобщая мобилизация мужчин призывного возраста, объявленная президентом Владимиром Зеленским, Руслан и Анатолий Евдокименко, по всей вероятности, захотели скрыться.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!