Рецепт кексов от известной актрисы
Видео
Брауни с грецкими орехами: видеорецепт
Видео

Решили сбежать из страны: сын и внук Софии Ротару задержаны на украинско-молдавской границе

Попасть на территорию соседнего государства звездные наследники певицы пытались незаконно.

Решили сбежать из страны: сын и внук Софии Ротару задержаны на украинско-молдавской границе
София Ротару. Фото: Global Look Press

Накануне 8 марта на Украине, а точнее на границе Незалежной с Молдавией, были задержаны единственный сын Софии Ротару Руслан Евдокименко и внук Анатолий.

София Ротару с сыном Русланом и внуком. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Как сообщает сайт «Страна.UA», на молдавско-украинской границе группа мужчин из восьми человек пыталась незаконно попасть на территорию соседнего государства.  Они пытались сбежать из Украины на лодке у города Могилев-Подольского.

Мужчин, среди которых оказались наследники звезды СССР, сопровождал молдавский поводырь, то есть организатор побега. Учитывая, что на Украине сейчас проходит всеобщая мобилизация мужчин призывного возраста, объявленная президентом Владимиром Зеленским, Руслан и Анатолий Евдокименко, по всей вероятности, захотели скрыться.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Анатолий Евдокименковнуки звезддети звездНовости googleРуслан ЕвдокименкоСофия РотаруСофия Ротару последние новости