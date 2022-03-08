Грустные и потерянные взгляды: как вели себя сын и внук Софии Ротару при задержании на границе

Руслан и Анатолий пытались сбежать из родной страны в Молдавию.

В Сети появилось видео, на кадрах которого можно увидеть, как вели себя сын и внук певицы Софии Ротару, Руслан и Анатолий, при задержании на украинско-молдавской границе.

На кадрах записи к задержанной группе мужчин подходит некий человек и говорит: «Все смотрим в камеру». У сына и внука Софии Ротару крайне растерянный и понурый вид.

Как утверждают журналисты издания Страна.ua, сын и внук Ротару на лодке с группой мужчин хотели скрыться в Молдавии. Их задержали недалеко от города Могилев-Подольск. Сопротивления они не оказали. Певица инцидент с родственниками пока не комментирует.

Напомним, что пресс-служба МВД Украины уже не раз сообщала: население пытается уклониться от всеобщей мобилизации. Украинцы прячутся в багажниках автомобилей, поездах. Кроме того, они претворяются иностранцами, за возможность выезда предлагают крупные взятки, сообщает РИА Новости.

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