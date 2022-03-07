Мама заобнимала: Муцениеце показала, как дочка в пышном бальном платье повеселилась на празднике

Актриса закатила вечеринку в честь шестилетия наследницы. На празднике появился даже Павел Прилучный.

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она также имеет опыт работы моделью. В фильмах и сериалах ее можно увидеть в женственных образах. После развода с Павлом Прилучным она стала еще больше сниматься.

Актриса смогла похудеть и чаще радовать себя брендовыми обновками. Порой она также балует детей: Тимофея и Мию. Недавно у ее дочки состоялся день рождения.

В особенный день Агата устроила имениннице сюрприз — украсила квартиру воздушными шариками. А спустя несколько дней она смогла устроить настоящую вечеринку в стиле TikTok.

На мероприятии сама актриса появилась в кожаном платье на запах карамельного цвета и белых ботинках на тракторной подошве. Она решила распустить волосы и сделать неброский макияж. Но главной звездой вечера была маленькая Мия.

Муцениеце нарядила малышку в пышное бальное платье белого цвета. Воздушный наряд нисколько не мешал ей двигаться. Девочка много танцевала и участвовала в конкурсах с другими детьми. Пришел поздравить ее и папа Павел. На кадрах с праздника актриса заобнимала своих наследников.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Мия такая уже взрослая! Поздравляю вас, красотки», «Принцесса растет», «Такие красивые ребятки, Агата», «Миюша просто чудо какое-то, такая милая девочка», «И мама красивая, и дочка», «Чудесный вечер у вас получился», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале