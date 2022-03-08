Поздравила маму: Лера Кудрявцева засняла трехлетнюю дочку в платье с принтом мильфлер

Телеведущая похвасталась тем, как ее порадовала Мария Макарова. Кроха выучила стихотворение в честь 8 марта.

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что порой проводит на съемках целые дни. Однако Лера старается всегда уделять время родным. Она счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым.

Примечательно, что телеведущая хотела подарить ему ребенка. У нее самой есть взрослый сын Жан. В 2018 году она снова стала мамой, родив дочку Марию.

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Все чаще Кудрявцева рассказывает о том, что девочка любит и как себя ведет. Недавно кроха начала переживать кризис трех лет и закатывать маме истерики во время прогулок.

Но пока телеведущая находит к ней подход. 8 марта блондинка засняла, как наследница читает для нее стих, который выучила. Мария предстала в платье с принтом мильфлер и сандалиях. Она громко произносила слова.

«Мне мама приносит игрушки, конфеты, но маму люблю я совсем не за это. Веселые песни она напевает, нам скучно вдвоем никогда не бывает. Я ей открываю свои все секреты. Но маму люблю я не только за это. Люблю свою маму, скажу я вам прямо, ну просто за то, что она моя мама!» — произнесла кроха.

Поклонники восхитились маленькой модницей. «Повзрослевшая лапатусенька!», «Маленькая женщина», «Комок счастья», «Душечка мамина», «Лерочка! Какая уже большая стала! Красотулька!», «Кукла-Маша. Лерочка с женским днем тебя», «Какая она классная», — прокомментировали пост подписчики.

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