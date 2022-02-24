Блондинка с хвостиками: Кудрявцева засняла свою трехлетнюю дочку в алом платье с рукавами-буфами

Мария Макарова выучила стихотворение. Она прочитала его папе на кухне.

Лера Кудрявцева привыкла к тому, что находится в центре внимания. Она большую часть жизни работает на телевидении. Лера ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Она не скрывает, что съемки отнимают у нее много сил.

Однако телеведущая всегда находит время для родных. Недавно она прогулялась по Красной площади с мужем Игорем Макаровым. Этой зимой звезда также не раз катала на санках дочку Марию.

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23 февраля Лера отметила День защитника отечества. Она пожарила шашлыки вместе с мужем. А вот маленькая Мария приготовила сюрприз папе. Она нарядилась в алое платье с рукавами-буфами.

Наряд в крапинку также дополнили бантики, которые украсили ее хвостики. Малышка с выражением прочитала наизусть стихотворение. Она стояла на кухне, оказавшись в центре внимания.

Поклонники и друзья были очарованы трехлетней модницей. Многие оставили восхищенные комментарии. «Чудо!» — заявила мама Сергея Лазарева Валентина. «Умничка! Какая молодец», — присоединилась Вика Цыганова. «Машенька! Как же я тебя обожаю», «Какая милота», «Ну такая хорошенькая», «Невероятной красоты девочка», «Потрясающая барышня», — прокомментировали пост подписчики.

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