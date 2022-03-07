Удобно и стильно: Кудрявцева в шелковом костюме в пижамном стиле появилась на съемках

Лера Кудрявцева является знаменитой телеведущей. С юных лет она работает на телевидении и успела пообщаться со многими звездами. Теперь Лера ведет шоу «Секрет на миллион» и передачу «Звезды сошлись».

Примечательно, что она в прошлом году отметила 50-летие. Однако поклонники часто удивляются, что блондинка выглядит моложе своих лет. Более того, она может похвастаться стройной фигурой.

7 марта Лера приехала на очередные съемки. Она не скрывает, что для нее образы подбирают стилисты. С наступлением весны телеведущая все чаще стала носить платья.

А вот на этот раз она предстала в шелковом костюме с брюками палаццо ультрамаринового цвета. Наряд в пижамном стиле скрыл изъяны фигуры. Более того, такие костюмы популярны. Ранее певица Алсу отметилась в подобном образе.

«Все, пошли работать», — отметила Кудрявцева.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами. «Какой классный наряд», «Вы прям стиляга», «Очень нравится цвет», «Как необычно и стильно», «Лера, вам словно 20 лет», «Я не могу поверить, что вы стареете. Вы просто девочка», «Костюм крутой, такие в жару можно носить», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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