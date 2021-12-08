«Зовет меня не «мама»: Марина Зудина рассказала, как к ней обращается сын от Олега Табакова

Несколько месяцев назад стало известно, что Марина Зудина еще в августе прошлого года стала бабушкой. Новым статусом актрису осчастливил сын от Олега Табакова Павел.

С дочкой Мией и ее мамой Павел не живет, но общается с малышкой. Принимает участие в ее судьбе и бабушка Марина Зудина.

Впрочем, звезда театра и кино не хочет, чтобы внучка называла ее именно так. Марина Вячеславовна за то, чтобы к ней обращались исключительно по имени.

Слово «бабушка» применительно к себе Марине Зудиной не нравится. Кстати, по имени актрису зовет даже ее сын Павел.

«Я хочу, чтобы внучка называла меня Мариной, тем более что ее папа так делает с детских лет — зовет меня не «мама», а по имени. Если Миа станет звать меня бабушкой, я буду чувствовать, что должна ей какие-то серьезные вещи говорить, воспитывать», — поделилась Марина Зудина.

Актриса же видит свою миссию в том, чтобы классно проводить время с внучкой, баловать ее. Брать с собой на вечеринки и праздники. А рутиной пусть занимаются родители.

«Я же хочу у нее ассоциироваться с чем-то другим, с большим драйвом, что ли. Чтобы от слова «бабушка» у нее самой настроение не падало», — рассказала Марина Зудина в беседе с изданием «Антенна».

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