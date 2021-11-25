«Пространство его вытеснило»: Зудина назвала причины ухода Женовача из МХТ имени Чехова

Как отметила актриса, в театре не было склок и интриг.

Актриса Марина Зудина назвала причины ухода Сергея Женовача с должности худрука МХТ имени Чехова.

По ее словам, при правлении Женовача какие-то спектакли были успешными, а какие-то нет. Однако все актеры ощущали себя одной группой крови.

«И вот пришел талантливый человек, создавший свой театр, успешный режиссер, но он был иных взглядов, иной группы крови — и просто не влился. У нас не было ни склок, ни интриг, никто не боролся ни за что. Я думаю, что человек зашел в пространство, пытался все поменять, а пространство его вытеснило». Марина Зудина

По словам Зудиной, Женовач отказался от филиала МХТ, что стало его фатальной ошибкой. Это, как она думает, непростительно по отношению к театру. Любой хозяйственник, как она думает, должен понимать, что если есть лишняя квартира, то ее нельзя просто так отдавать. Ее нужно либо сдать, либо продать, сообщает МК.ru.

Напомним, что место Сергея Женовача на должности худрука МХТ имени Чехова занял Константин Хабенский. В театре с его приходом начались преобразования. В частности, стали возвращаться актеры, которые не сработались с Женовачем.

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