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«С Новым годом, мой маленький человек!»: Павел Табаков впервые показал лицо своей дочери

Актер не живет с матерью наследницы Мии - Софьей Синицыной.

«С Новым годом, мой маленький человек!»: Павел Табаков впервые показал лицо своей дочери
Павел Табаков. Фото: Globallookpress.com

Актер Павел Табаков в Instagram впервые показал лицо своей дочери Мии. На кадре наследница лежит с соской, судя по всему, в поезде и спит.

Мия Табакова
Мия Табакова. Фото: instagram.com/tabakov_pavel/

«С Новым годом, мой маленький человек!»

Павел Табаков

В комментариях под снимком отметилась актриса Марина Зудина. Она поставила несколько сердечек. «С новым, дорогие», — заявила актриса Дарья Мороз.

Напомним, что дочь Павлу Табакову родила его бывшая возлюбленная Софья Синицына. Известно, что актер не живет с матерью своего ребенка. Любопытно, что дочь Синицына назвала в честь аэропорта в Майами.

Как рассказывала Софья Синицына, именно в американской воздушной гавани она объявила Павлу Табакову, что «их курортный романчик закончен».

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Дарья МорозМарина ЗудинаМия ТабаковаПавел ТабаковСофья Синицына