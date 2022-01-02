«С Новым годом, мой маленький человек!»: Павел Табаков впервые показал лицо своей дочери

Актер Павел Табаков в Instagram впервые показал лицо своей дочери Мии. На кадре наследница лежит с соской, судя по всему, в поезде и спит.
«С Новым годом, мой маленький человек!»
В комментариях под снимком отметилась актриса Марина Зудина. Она поставила несколько сердечек. «С новым, дорогие», — заявила актриса Дарья Мороз.
Напомним, что дочь Павлу Табакову родила его бывшая возлюбленная Софья Синицына. Известно, что актер не живет с матерью своего ребенка. Любопытно, что дочь Синицына назвала в честь аэропорта в Майами.
Как рассказывала Софья Синицына, именно в американской воздушной гавани она объявила Павлу Табакову, что «их курортный романчик закончен».
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!