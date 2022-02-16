Семейный завтрак, прогулка на яхте: Нюша в льняной рубашке оверсайз предстала с дочкой на отдыхе

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что слава настигла ее в юном возрасте. Певица много гастролировала и порой едва находила время на отдых. Но со временем она поменяла свою жизнь.

Теперь у нее на первом месте стоит семья. Примечательно, что в прошлом году артистка поставила карьеру на паузу. Тогда она объявила о второй беременности и отправилась в путешествие.

Сына Нюша родила в Дубае. Рядом с ней был муж Игорь Сивов. Напомним, что у пары уже подрастает дочка Симба. Певица пока скрывает имя младшего наследника. Но она уже успела свозить кроху на Мальдивы.

Именно там супруги провели с детьми две недели. На этот раз артистка решила показать, как они отдыхали. Утро началось с завтрака. Игорь ел вареные яйца, а Симба авокадо. В тарелки у звезды были кексы.

«У каждого свой завтрак. Тут очень много ресторанов с замечательной вкусной кухней. Это для меня очень важный пункт на отдыхе, так как я гурман», — заявила Нюша.

А днем они не только отдыхали, но и катались на яхте. Артистка засняла, как кроха ждет встречи с дельфинами. Дочка певицы была в костюме в пижамном стиле. А вот сама Нюша отметилась в льняной рубашке оверсайз и без макияжа.

«Наша шикарная поездка к дельфинчикам», — призналась звезда.

Поклонники восхитились звездной семьей. Многие одарили комплиментами наследницу артистки. Другие отметили, что певице идет материнство. «Ну что за чудо», «Сколько эмоций», «Очень милая семья», «Просто прелесть», «Какой чудесный отпуск», — стали писать пользователи Сети.

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