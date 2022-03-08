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Нонна Гришаева рассказала, как «шифровалась» на «Маске», чтобы ее не узнали члены жюри

По словам актрисы, ей пришлось серьезно поработать, в частности, над своим голосом.

Нонна Гришаева рассказала, как «шифровалась» на «Маске», чтобы ее не узнали члены жюри
Нонна Гришаева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Нонна Гришаева заявила, что ей пришлось вспомнить многие свои навыки на проекте «Маска», чтобы ее не узнали члены жюри.

Нонна Гришаева
Нонна Гришаева. Фото: Globallookpress.com

«Пришлось работать над голосом, потому что мои «гришаевские» интонации очень узнаваемы. Знаете, у каждого артиста есть свой «чемоданчик» образов и всевозможных актерских секретов».

Нонна Гришаева

Как отметила Нонна Гришаева, она вспомнила, как выступала когда-то в пародийной программе «Большая разница». Они примерила некоторые амплуа, которые она когда-то там создавала, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Нонна Гришаева на шоу «Маска», которое идет на канале НТВ, выступала в костюме Лошади. Она уже выбыла из проекта.

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