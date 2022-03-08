Нонна Гришаева рассказала, как «шифровалась» на «Маске», чтобы ее не узнали члены жюри

По словам актрисы, ей пришлось серьезно поработать, в частности, над своим голосом.

Актриса Нонна Гришаева заявила, что ей пришлось вспомнить многие свои навыки на проекте «Маска», чтобы ее не узнали члены жюри.

«Пришлось работать над голосом, потому что мои «гришаевские» интонации очень узнаваемы. Знаете, у каждого артиста есть свой «чемоданчик» образов и всевозможных актерских секретов». Нонна Гришаева

Как отметила Нонна Гришаева, она вспомнила, как выступала когда-то в пародийной программе «Большая разница». Они примерила некоторые амплуа, которые она когда-то там создавала, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Нонна Гришаева на шоу «Маска», которое идет на канале НТВ, выступала в костюме Лошади. Она уже выбыла из проекта.

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