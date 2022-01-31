«Вы заверили, что все еще будет. Не успели»: Нонна Гришаева вспомнила о недавней встрече с Виктором Мережко

Известная актриса и телеведущая Нонна Гришаева опубликовала в микроблоге пост, посвященный памяти покойного Виктора Мережко.

Звезда поделилась совместным фото с ним, вспомнив о последней встрече с мэтром.

«И снова тяжелая потеря… Как страшно начинается год… Виктор Мережко! Гениальный мастер. Уникальный художник, подаривший нам столько прекрасных, любимых фильмов. Не устану говорить за это спасибо. На этой встрече сказала вам, как бы мне хотелось с вами работать! Вы заверили, что все еще будет. Не успели. Светлая память», — написала Нонна Гришаева.

Напомним, Виктор Мережко умер накануне, 30 января. Причиной смерти 84-летнего сценариста, режиссера и актера стал коронавирус.

Виктор Мережко ушел из жизни в один день с известным артистом, 85-летним Леонидом Куравлевым, которого тоже не стало 30 января.

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