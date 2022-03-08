«Больше всего я боялась вопроса от Регины о том, не землячки ли мы»: Гришаева – о шоу «Маска»

Актриса Нонна Гришаева заявила, что на шоу «Маска» ей было просто чудесно работать с жюри проекта. При этом она заметила, что они общались больше друг с другом, чем с ней.
Особую благодарность Нонна Гришаева выразила поп-королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову. В предыдущей программе он спас ее, и в итоге это позволило ей выступить еще с одним номером.
«Больше всего я боялась вопроса от Регины Тодоренко о том, не землячки ли мы. Тогда бы пришлось быть врушкой».
Напомним, что Нонна Гришаева выступала на шоу «Маска» в костюме Лошади. И Нонна Гришаева, и Регина Тодоренко родом из Одессы, сообщает «Комсомольская правда».
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