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«Больше всего я боялась вопроса от Регины о том, не землячки ли мы»: Гришаева – о шоу «Маска»

Как отметила актриса, если бы подобный вопрос последовал, то ей пришлось бы соврать.

«Больше всего я боялась вопроса от Регины о том, не землячки ли мы»: Гришаева – о шоу «Маска»
Нонна Гришаева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Нонна Гришаева заявила, что на шоу «Маска» ей было просто чудесно работать с жюри проекта. При этом она заметила, что они общались больше друг с другом, чем с ней.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко. Фото: Globallookpress.com

Особую благодарность Нонна Гришаева выразила поп-королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову. В предыдущей программе он спас ее, и в итоге это позволило ей выступить еще с одним номером.

«Больше всего я боялась вопроса от Регины Тодоренко о том, не землячки ли мы. Тогда бы пришлось быть врушкой».

Нонна Гришаева

Напомним, что Нонна Гришаева выступала на шоу «Маска» в костюме Лошади. И Нонна Гришаева, и Регина Тодоренко родом из Одессы, сообщает «Комсомольская правда».

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