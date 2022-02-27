Гришаева сравнила себя с маленькой девочкой, говоря о ситуации на Украине

На фоне ситуации на Украине, когда одна часть звезд поддерживает российскую спецоперацию в соседней стране, а другая высказывается критически, 50-летняя актриса Нонна Гришаева поделилась своими эмоциями, написав пронзительный пост.

«Ощущаю себя маленькой девочкой в зале суда, у которой спрашивают: «С кем ты хочешь жить — с папой или с мамой? Кого ты любишь?» Не кричите на меня, пожалуйста, и не требуйте невозможного! Я люблю и папу, и маму! И мне очень больно видеть, как они ругаются… Мне страшно, я забилась в угол и плачу…» — призналась заслуженная артистка РФ в Instagram. «Я не хочу, чтобы папа бил маму, при том, что она ему изменила и предала… Я хочу, чтобы они сели за стол и поговорили…. А я сяду между ними, возьму их за руки и перестану плакать…»

До этого Гришаева не торопилась высказываться о спецоперации, проводимой Россией на территории Украины, хотя подписчики в комментариях под постами о деятельности ее театра требовали от актрисы выразить свое мнение.

Напомним, Нонна Валентиновна родилась в Одессе. Там же начала актерскую карьеру, пока не переехала в Москву.

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