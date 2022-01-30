«Никто не сможет так, как вы!»: Олешко, Гришаева и другие звезды скорбят о смерти Куравлева

Новость о смерти культового актера Леонида Куравлева 30 января расстроила, пожалуй, всех поклонников советского кино.

Российские звезды публикуют в Instagram кадры из фильмов народного артиста и пытаются смириться с тем, что великий талант покинул нас навсегда.

«Леонид Куравлев… Любимый наш! Грандиозный! Настоящий! Гениальный! Большой актер, прекрасный человек! Никто не сможет так, как вы! Спасибо вам большое за все! Не хочется понимать, что ушел…» — написал в социальной сети актер Александр Олешко.

«Истинно народный артист! Любимый всей страной… Навсегда в наших сердцах…» — добавила актриса Нона Гришаева.

«Ну нет… Молниеносно уходят наши любимые и великие актеры. В памяти всегда!» — отреагировала телеведущая Лера Кудрявцева.

«Посчастливилось познакомиться с ним на съемках одной из программ. Там я рассказала ему, что мою маму дразнили в университете «Афоня». Тогда этот фильм только вышел, и актер сыграл роль Афанасия Борщова, а у мамы фамилия Борщева, — рассказала комедийная актриса Лена Борщева. — Соболезнования родным и близким».