А панамка, как у мамы: Бородина запечатлела дочку в платье в цветочек и шлепках Louis Vuitton

Ксения Бородина уже длительное время работает на телевидении. Она не скрывает, что шоу «Дом-2», которое она ведет с самого основания, сделало ее знаменитой.

Теперь у Ксении есть роскошный дом, дорогостоящий автомобиль и несколько квартир в Москве. Она регулярно путешествует и не пропускает громких светских мероприятий. Примечательно, что недавно звезда отправилась в третий отпуск.

Бородина не скрывает, что столкнулась с негативом, когда отправилась отдыхать. Но телеведущая отметила, что у нее нет настроения, чтобы публиковать большое количество снимков.

На этот раз она засняла свою дочку Теону. Шестилетняя девочка нарядилась для завтрака в платье в цветочек с рюшами и шлепки Louis Vuitton. Она также надела панамку с принтом. В руках кроха держала плюшевую игрушку.

«Пау-Пау тоже в очках?» — спросила Ксения. «Я специально ему маленькие подобрала. Там были еще синие, но я выбрала белые», — пояснила малышка. «А панамка-то — что к чему или подходит?» — уточнила телеведущая. «Подходит», — заявила маме девочка.

Поклонники отметили, что Теона очень похожа на маму и копирует ее стиль. Сама Бородина часто носит панамки на отдыхе. «Какая она милая», «Вы же тоже всегда в панамках», «Она сама одевается и стиль прям ваш», «Очень похожа на вас», — стали писать пользователи Сети.

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