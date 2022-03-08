Арсений — копия мамы: Рудковская запечатлела подросших сыновей Плющенко

Яна Рудковская является известной телеведущей. Она стала знаменитой, когда вышла замуж за фигуриста Евгения Плющенко. теперь многие знают ее талантливых подопечных: Диму Билана, Юлию Караулову и других популярных исполнителей.

Блондинка успевает строить карьеру и заботиться о домашнем очаге. У пары растут сыновья: девятилетний Александр и годовалый сын Арсений.

В последнее время Яна часто выходит в свет. Она также любит хвастаться своими изысканными завтраками. Но 8 марта ей подарила множество тюльпанов. Она запечатлела не только букеты весенних цветов, но и своих подросших наследников. Арсений облачился в поло и белые шорты. Его обнимал брат. Два голубоглазых блондина улыбались на камеру.

«Дорогие и самые красивые, добрые, мудрые и любимые! Девочки, девушки, женщины, с праздником! Эти весенние тюльпаны для всех вас! Только мира, добра, счастья и удачи во всех ваших начинаниях, всех обняли», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядят сыновья Рудковской. Многие поразились тому, как они похожи на маму. «Какие мальчишечки хорошенькие», «Какие у вас красивые мальчишки. Просто кукольные!», «Яна, красивые у вас дети получаются! Не останавливайтесь на достигнутом!», «Какие милахи! Младший на вас похож!», «Надо же! Старший похож на папу, а маленький вылитый мама и особенно улыбка», — прокомментировали пост подписчики.

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