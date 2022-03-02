«Перспективный спортсмен»: Рудковская засняла младшего сына Плющенко в пуховике-баллоне

Яна Рудковская является известным продюсером. Она регулярно появляется на премиях и светских раутах. Также Яна поддерживает своего мужа Евгения Плющенко. Фигурист открыл свою академию фигурного катания. Он также тренирует своего сына Александра. Девятилетний наследник пары недавно принес домой новую золотую медаль с соревнований.

В 2020 году суррогатная мать родила для супругов еще одного сына. Малыша назвали Арсением. Рудковская любит наряжаться, поэтому и ее дети с малых лет носят брендовые наряды.

Она порой делится трогательными видео с крохой. На этот раз светская львица засняла его возле ледовой арены. Яна облачила наследника в пуховик-баллон и ботинки на толстой подошве. Образ дополнила шапочка с помпоном. Мальчик пытался сделать «ласточку».

«Самый молодой и перспективный спортсмен — 1,5-годовалый», — написала жена Плющенко.

Поклонники восхитились малышом. Многие посчитали, что он может вырасти чемпионом. «Арсюша так вырос, какой сладкий мальчик», «Он уже отрабатывает технику», «Кровь не водица», «Еще годок и можно на лед», «Крутой малыш», «Он уже большой мальчик», «Какой лапочка, уже тренируется», «Есть в кого! Молодец», «Семья фигуристов», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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