«Я дома»: Тимати поспешил доказать, что он не покидал страну

Музыкант на фоне массового исхода селебрити за границу отстроился от толпы.

Многие звезды после начала спецоперации на Украине, которую Россия проводит с целью защиты Донбасса, покинули нашу страну. Ксения Собчак, Эммануил Виторган, Александр Васильев, Рената Литвинова и многие другие, включая Аллу Пугачеву, поспешили скрыться за границей.

Музыкант и бизнесмен Тимур Юнусов, наиболее известный как рэпер Тимати, обозначил свою позицию по украинской теме. И не спешит покидать страну.

В доказательство того, что он по-прежнему в Москве, а не на чемоданах, он поделился в микроблоге видео из «Москва-сити», поймав в объектив вечерний снегопад. «Я дома если че. А ты где?», — написал артист на видео.

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