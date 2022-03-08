«У детей каникулы, мы просто отдыхаем»: Оксана Самойлова с семьей уехала из России

По словам модели, родную страну она покинула вовсе не навсегда.

Модель Оксана Самойлова в сторис Instagram сообщила, что она вместе с мужем рэпером Джиганом и детьми уехала отдыхать за рубеж. При этом она не стала уточнять, в какой стране они находятся.

«Как вы поняли за моей спиной лето. Мы уехали из Москвы, но не навсегда. Мы уехали просто в отпуск. У детей каникулы и мы просто отдыхаем». Оксана Самойлова

Как отметила Оксана Самойлова, в отпуске у нее «много рабочих дел».

Также Оксана Самойлова показала, как ее поздравил муж рэпер Джиган. Он подарил жене огромный букет роз.

Напомним, что за последнее время сразу несколько звезд отечественного шоу-бизнеса уехали из России. Каждый из них назвал свою причину столь быстрого отъезда.

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