«Деревенский малыш»: Оксана Самойлова похвасталась своим подросшим сыном

В последних Stories личного микроблога бизнесвумен Оксаны Самойловой появилась запись, в которой знаменитость запечатлела своего младшего ребенка в синих колготках и бежевом свитере. Давид оказался в таком наряде на даче.

Отметим, что Оксана Самойлова делилась со своими поклонниками настроением. Блогер отмечала, что в последнее время ей трудно создавать контент для фолловеров и показывать события, происходящие в ее жизни. В связи с последними событиями в мире Оксана все же старается больше радовать людей позитивными роликами и фото.

Поэтому Самойлова не могла не показать умилительную картину, которую увидела на даче. Ее сын Давид недавно отметил второй день рождения в своей жизни. Малыш подрос и стал настоящим красавцем, которым его родители не могут нарадоваться.

«Деревенский малыш», – подписала ролик Оксана Самойлова.

В записи Давид в домашней одежде почувствовал себя настоящим хозяином жизни. Малыш разгуливал в деревянном доме на даче и что-то важно говорил на своем языке.

Напомним, ранее Оксана Самойлова поделилась кадрами с вечеринки в честь своего двухлетнего сына Давида.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.