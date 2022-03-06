«Рынок будет абсолютно свободным»: Оксана Самойлова ответила, займется ли она производством одежды

Знаменитость рассказала, как она справляется со своим бизнесом в последнее время.

Среди последних Stories личного микроблога Оксаны Самойловой появилось сообщение о предстоящих бизнес-планах жены шоумена Джигана.

Самойлова рассказала, как последние события в мире отразились на производстве ее бьюти-продукта.

«Нашу страницу удалили. Это плюс еще одна проблемка ко всем остальным. Вообще сейчас очень-очень много вопросов, которые надо срочно решать: экстренный поиск новых поставщиков, бешеные цены на сырье (оно все было европейское) из-за курса, надо полностью менять всю структуру бизнеса. Но мы справимся и все наладится обязательно», – заявила Самойлова.

Кто-то из поклонников спросил у Оксаны, не собирается ли жена Джигана заниматься производством одежды. Самойлова дала отрицательный ответ.

«Сейчас рынок будет абсолютно свободным. Но у меня другие планы, одежда в них вроде не входит. Для очень многих будет мощнейшая точка роста и окно возможностей», – ответила Оксана Самойлова в личном микроблоге.

Напомним, ранее у Оксаны Самойловой нашли более сотни штрафов за нарушение ПДД.

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