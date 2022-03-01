«Такой травли не видела никогда»: Оксана Самойлова высказалась после того, как в Сеть были слиты личные номера телефонов звезд

Накануне в Сеть были слиты номера телефонов многих звезд. Личные данные Яны Рудковской, Оксаны Самойловой и других стали достоянием общественности. После этого в адрес владельцев номеров посыпались угрозы.

Оксана Самойлова в своем микроблоге рассказала, что происходит на самом деле.

«Я такой травли не видела никогда. Кажется, что люди такое писать не могут. Это ненависть, злость, агрессия каких-то невиданных масштабов. Я не политик, я абсолютно не разбираюсь в этих вопросах. Мне страшно также как и всем сейчас», — написала Самойлова.

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Добавим, ранее на ситуацию пожаловалась Яна Рудковская. Продюсеру экстренно пришлось менять номера телефонов всех членов семьи.

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