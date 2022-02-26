Так вырос: Савельева запечатлела сына Сафонова в комбинезоне в домашней обстановке

Певица показала, как Александра Попова играет с ее маленьким наследником.

Саша Савельева много лет выступала с группой «Фабрика». Она не скрывает, что в свое время «Фабрика звезд» сделала ее знаменитой. Блондинка с кудряшками никогда не была обделена мужским вниманием.

Однако ее сердце смог завоевать Кирилл Сафонов. Они уже состоят в браке уже 11 лет. Но лишь в 2019 году у них родился сын Леон. Звезда признавалась, что долгое время не думала о детях, а потом завести малыша оказалось сложно.

Но теперь Саша наслаждается материнством. Она иногда делится кадрами с малышом. Его лицо родители пока скрывают. Однако супруги берут сына в путешествия. На этот раз певица засняла, как малыш играет с гостьей.

Дома у нее оказалась коллега Александра Попова. Мальчик делал с ней поделки из пластилина. Он был облачен в комбинезон шоколадного цвета с принтом. Леон показал, что смастерил маме.

«Я художник. Я так вижу», — прокомментировала Савельева его работу.

Поклонники восхитились тем, как вырос сын певицы. Многие заметили, что он проявляет интерес к искусству. «Какой классный мальчик», «Вот это он вырос», «Какой высокий уже», «Творчество в крови», «Как классно, что вы дружите с Поповой», Ну просто слов нет! Очень мило«, «Вы чудесная мама», «Прекрасный малыш», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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