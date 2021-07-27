«Родная моя, будь счастлива!»: Кирилл Сафонов нежно поздравил «американскую» дочь с 27-летием

Анастасия уже много лет проживает в США.

Актер Кирилл Сафонов в Instagram трепетно и нежно поздравил свою дочь Анастасию с 27-летием. Он поделился кадром, на котором запечатлена его красавица-наследница, уже много лет проживающая в Америке.

«27 лет назад я спокойно уснул, а проснулся немного взволнованным, немного растерянным, но абсолютно счастливым 21-летним отцом чудесной девочки. Родная моя, будь счастлива! Ты выбрала путь, иди по нему спокойно, уверенно и достойно. Я рядом».

Кирилл Сафонов

«Самое важное, наверное, для любого ребенка услышать от папы эти слова: «Я рядом». Счастья и здоровья вашим близким», «Красоточка. Копия папы. С днем рождения», «Счастья Анастасии. Достатка и любви», — заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что дочь Анастасия у Сафонова родилась в первом браке. Он был женат на девушке по имени Елена с 1991 по 2001 год. Сейчас актер счастлив в союзе с бывшей солисткой группы «Фабрика» Сашей Савельевой. В 2019 году у звездной пары на свет появился совместный сын Леон.

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