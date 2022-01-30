«Нет сейчас в России великих актеров»: Поплавская эмоционально простилась с Куравлевым

Известная актриса Яна Поплавская высказалась о кончине звезды советского кино Леонида Куравлева. Она отметила, что ушедший в 85 лет артист оставил после себя много радости, счастья, смеха и веры в хороших людей – все это он дарил зрителям посредством своих ролей.

«Как удивительно он говорил о любви, о несправедливости и тяжести жизни, которую надо проживать с достоинством, а не абы как… Другие люди, другая эпоха, в которой я росла, уходит. И это вранье, что «незаменимых людей не бывает»! Таких людей, к большому сожалению, заменить некем», — пишет 54-летняя актриса в Instagram.

В конце своего поста звезда фильма «Про Красную Шапочку» отметила, что в современном российском кинематографе нет аналогов такому артисту как Куравлев. Да и общая ситуация – не очень.

«Нет сейчас в России великих фильмов, великих актеров, великих режиссеров, которые могли бы сравниться с тем кино, что нам подарила та эпоха. Светлая память незаменимым!» — закончила Поплавская.

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Напомним, Леонид Куравлев умер 30 января в хосписе. В прессе активно обсуждается, почему последние месяцы своей жизни актер провел не дома с родственниками.

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