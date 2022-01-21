«Я была несколько ошарашена»: Яна Поплавская — о наследнике, который сделал тату мамы на спине

По словам актрисы, все должно быть в меру.

Актриса Яна Поплавская в беседе с Teleprogramma.pro высказалась о старшем сыне Климе, который несколько лет назад сделал татуировку мамы на своей спине.

«Я, конечно, не могу сказать, что там что-то кошмарное, но все должно быть в меру. У меня ни одной татуировки нет. Все были в шоке, когда он сделал такую татуировку. Я была несколько ошарашена, но испытала определенную гордость. Редкий сын набьет татуировку не любимой девушки, а именно мамы. Я была потрясена». Яна Поплавская

Как отметила Яна Поплавская, сын сделал таким образом ей подарок. «Я не подпрыгнула, конечно, от восторга. Просто рухнула рядом с ним. Сказала: «Сынок, что же ты сделал? Прикинь: девушка тебя целует за спиной и попадает на меня». Он говорит: «Мама, ты мне тылы прикрываешь». Так и живу на спине своего сына. Ну ладно хоть не на груди. А то как обвисли бы мои щеки», — пошутила Поплавская.

Напомним, что Клим Поплавский несколько лет назад удивил общественность, сделав тату мамы на своей спине. За это некоторые его осуждали, а кое-кто, наоборот, поддержал.

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