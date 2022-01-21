«Подарила сыну на 14 лет»: Яна Поплавская рассказала о татуировке младшего наследника

Как отметила звезда, это случилось вскоре после ее развода с мужем.

Актриса Яна Поплавская в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о татуировке своего младшего сына Никиты.

«Младшему сыну я подарила татуировку на 14 лет. Это было вскоре после моего развода с мужем. Я не ходила по ток-шоу. Мы тяжело жили. Просто впроголодь, но мы с младшим сыном тогда выстояли. Я начала проект «Поговорим» со старшим сыном, а младший захотел набить тату птицы феникс. Сказал, что я, как эта птица, восстала из пепла. Я нашла ему одного из лучших мастеров, который набил татуировку. Она единственная живет на его руке». Яна Поплавская

По словам Поплавской, вообще ей нравятся татуировки на мужском теле. «Но только если они выполнены мастерами. А когда набита хрень, которая похожа на броуновское движение, то я не в восторге. Люди порой набивают себе иероглифы, не понимая их значение. А потом они хотят их вывести», — заявила Поплавская.

Как заметила Поплавская, когда она видит татуировки на женщинах, ей порой становится грустно. «Особенно когда наколки на животах, ягодицах. У меня у дочерей подруг были такие татуировки. После беременности это было ужасно. Мужское тело больше приспособлено для нанесения рисунка», — заметила Поплавская.

Напомним, что у Яны Поплавской два сына от первого брака с режиссером Сергеем Гинзбургом. Клим появился на свет в 1985 году, а Никита — спустя 11 лет.

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