Цымбалюк-Романовская объяснила, почему Джигарханян не высказывался о конфликте Азербайджана и Армении

По словам пианистки, в данных обстоятельствах не может быть правой стороны.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с Teleprogramma.pro объяснила, почему ее бывший муж народный артист Армен Джигарханян никогда не высказывался публично о конфликте между его родной Арменией и Азербайджаном.

«Там не могло быть одной правой стороны. Джигарханян не лез в конфликт Армении и Азербайджана. Не комментировал. Говорил, что политики сами разберутся. Утверждал, что не знает, как тут правильно сказать. Главное для него было, чтобы люди не паниковали, а поберегли себя и свои нервы». Виталина Цымбалюк-Романовская

По словам Цымбалюк-Романовской, она гордится своими подписчиками.

«Они отреагировали спокойно на мои слова. Мне не пишут, как правило, негатив. Хотя он проскакивает порой и после обычных постов. С понимаем люди отнеслись. Даже кого я не поддерживаю точку зрения, то все равно смотрю, что они публикуют. Я училась в Киеве. Прожила там 22 года. Главное сейчас — не потерять человеческий облик. Сдают, конечно, у некоторых нервы. Главное, чтобы люди оставались людьми», — заметила она.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская высказывалась о ситуации на Украине в соцсетях. В частности, она отмечала, что люди не имеют право в сложившихся обстоятельствах терять человеческие качества и издеваться над общепринятой моралью.

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