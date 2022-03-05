«Защитите себя от деградации»: Цымбалюк-Романовская цитатой Джигарханяна призвала к спокойствию

По словам пианистки, в ее адрес сейчас сыплются проклятия.

Пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram попросила всех успокоиться в сложившейся ситуации.

«Я нарушу молчание, потому что тяжело видеть, как мы с вами теряем человеческий облик. Каждый из нас какой бы национальности не был — не имеет право терять человеческие качества и издеваться над общепринятой моралью. Я попрошу перестать унижать, оскорблять, агрессировать и желать смерти». Виталина Цымбалюк-Романовская

Как отметила Цымбалюк-Романовская, есть черта, через которую нельзя переступать.

«У меня была ситуация, когда мой мир рухнул. Я знаю, как это страшно и видела эту черту. Сложно сохранить себя. Все живы, слава Богу. Жизнь сложиться может так, что мы увидимся и встретимся. Нам не должно быть стыдно смотреть друг другу в глаза. Политикой занимаются дипломаты. Не надо преуменьшать их роли. Информационной политикой занимаются журналисты. Я прошу их не быть дилетантами. Я прошу мне не угрожать и не оскорблять. Я не боюсь угроз, гадостей. В человеке много всего намешано», — заявила Цымбалюк-Романовская.

Пианистка также привела цитату своего бывшего мужа актера Армена Джигарханяна.

«В самолете всегда говорят: «Наденьте маску сначала на себя, а потом на ребенка». Начните с себя. Защитите себя от деградации и спасите репутацию своего государства», — сказала она.

Напомним, что Виталина Цымбалюк-Романовская была около двух лет замужем за Арменом Джигарханяном. По национальности она наполовину украинка, наполовину – еврейка.

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