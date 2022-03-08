«Они не уехали»: Цымбалюк-Романовская рассказала о ситуации со своими украинскими друзьями

Как отметила пианистка, сейчас главное, чтобы все быстрее закончилось.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о своих украинских друзьях, которые во время спецоперации в Донбассе находятся у себя на родине.

«Я, если честно, не о всех знаю подробно. Главное, что мы с ними на связи. Подробности ситуации мы не обсуждаем. Понимаем, ни на что не сможем повлиять. У меня главная мечта, чтобы все закончилось как можно быстрее, и мы увиделись. У меня из знакомых многие нервничают по этой же причине. У многих там близкие люди». Виталина Цымбалюк-Романовская

Как отметила Цымбалюк-Романовская, некоторые из ее друзей уже переехали в другие города. «Но они не уехали из страны. Кто-то переехал в другой город. Мы не можем говорить за политиков, которые этим занимаются. Ждать и верить только остается», — заявила она.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская высказывалась о ситуации в соцсетях. В частности, она отмечала, что люди не имеют право в сложившихся обстоятельствах терять человеческие качества и издеваться над общепринятой моралью.

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