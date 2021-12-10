«Фигурка – огонь!»: Цымбалюк-Романовская предстала в бикини цвета мандарина на сочинском пляже

Виталина Цымбалюк-Романовская решила удивить публику на сочинском пляже. Пианистка разоблачилась до мандаринового бикини и гордо уселась на гальку загорать.
Фотографией в купальнике экс-жена Армена Джигарханяна поделилась в личном блоге, вызвав настоящий ажиотаж среди своих поклонников. Естественно, многих интересовало, не холодно ли ей. Звезда ответила, что пока держится, а за окном, дескать, тепло — целых плюс 15.
Многие поклонники были очарованы телосложением Виталины Цымбалюк-Романовской.
«Фигурка — огонь!», «Сочинский кипарис», «Ассоль», «Стройняшка и красавица», — восхитились люди.
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