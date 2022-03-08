«Валера улетел в Америку, в Майами»: друг Леонтьева сообщил, что певец спешно покинул Россию

Друг музыканта Валерия Леонтьева сообщил, что певец экстренно покинул Россию и находится сейчас в США. Последний пост в Instagram он выкладывал 20 февраля, и поклонники потеряли звезду.

«Валера улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость». Друг Валерия Леонтьева

Напомним, что у Валерия Леонтьева в Майами есть шикарный двухэтажный особняк, стоимость которого превышает три миллиона долларов. Кстати, в Америке у Валерия Леонтьева уже много лет живет жена Людмила Исакович.

Заметим, что Людмила Исакович несколько лет назад удивила общественность. На территории своего коттеджа она сделала гостиницу для собак. В Майами она занимается стрижкой четвероногих, сообщает «Комсомольская правда».

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