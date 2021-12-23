«Слава богу, что в пенсионном возрасте поет и танцует»: Леонтьев в леопардом жакете попал на глаза историку моды

В декабре в Москве проходит много светских мероприятий. Отечественные звезды демонстрируют свои наряды на красных дорожках. Иногда они выглядят просто неотразимо, а иногда образ, наоборот, смотрится нелепо.

4 декабря прошел фестиваль «Песня года». Для мероприятия Валерий Леонтьев облачился в кожу. На его плечах — пиджак с леопардовым принтом. Певец не изменяет себе и продолжает эпатировать публику, несмотря на преклонный возраст, за что и получил поощрение историка моды Александра Васильева.

«Валерий Леонтьев оделся в стилистке 90-х. Кожаные брюки тогда были писком моды, как и рубашка а-ля Версаче. Но его публика ждет такого образа. Так какой смысл ругать Леонтьева за леопарда? Слава богу, что в пенсионном возрасте он выходит на сцену, поет и танцует. Ему исполнилось 72 года. А разве он выглядит на свой возраст? Нет. Я думаю, артист не вылезает из спортзала. Потому что знает: если он выйдет из формы, то потеряет зрителя. Стиль свой он менять не будет. Обтягивающие кожаные брюки — его конек по жизни», — Васильев поделился мнением с 7days.

Историк моды уверен, что часто артисты становятся заложниками образа. Они появляются на мероприятиях в сценических костюмах, в которых в дальнейшем будут выступать. Зритель привык видеть артиста в определенном виде, и исполнителю ничего не остается, как этому образу соответствовать.

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