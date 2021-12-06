На новенького: Клава Кока зажгла на «Песне года» с Киркоровым и Леонтьевым

Смена поколений на отечественной эстраде в этом году стала особенно заметна. И виной тому не только коронавирус, унесший жизни многих легенд сцены и кино. Фестиваль «Песня года» нынче отмечает полувековой юбилей, и на концерте блистали не только постоянные его участники – София Ротару, Филипп Киркоров, Лариса Долина, — но и эстрадная поросль.

25-летняя Клава Кока стала одной их представительниц шоу-бизнеса эпохи TikTok. Красотка сама не поверила своим глазам, когда оказалась на одной сцене с легендами эстрады. «Я под большим впечатлением!», — написала звезда.

Об этом блондинка рассказала подписчикам. А еще показала, как зажгла на «Песне года».

Клава Кока поднялась на сцену с Валерием Леонтьевым, Филиппом Киркоровым, Кристиной Орбакайте, чтобы поставить с ними музыкальную «точку» концерту – исполнила хит «Песня остается с человеком».

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