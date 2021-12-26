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«Что за артист, у которого ничего не сперли?»: у Леонтьева украли белье и выставили на продажу

Как отметил певец, пятьсот тысяч рублей – серьезные деньги.

«Что за артист, у которого ничего не сперли?»: у Леонтьева украли белье и выставили на продажу
Валерий Леонтьев. Фото: Globallookpress.com

У музыканта Валерия Леонтьева украли нижнее белье – эротичные трусы со стразами и молниями — за полмиллиона рублей. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Трусы Валерия Леонтьева
Трусы Валерия Леонтьева. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Пятьсот тысяч рублей – это серьезные деньги. Я отдавал пару раз на благотворительный аукцион свои костюмы. Средства собирались в пользу больных детей. Я коплю вещи, но когда они мешают мне жить и сдавливают мое пространство, то я их уничтожаю или раздаю. Но чтобы продавать – такого никогда не было».

Валерий Леонтьев

Как отметил Валерий Леонтьев, ему просто интересно, где добыты трусы. «Где взято? Хотя, что за артист, у которого ничего не сперли», — заявил Валерий Леонтьев.

Напомним, что Валерий Леонтьев — популярный певец. Как он отметил, в Новый год он будет работать.

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