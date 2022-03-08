Новости шоу-бизнеса: кто готов купить замок Галкина и Пугачевой, какие звезды уже скрылись за границей, за что Шнуров опять прошелся по Собчак

Какие новости 7 марта особенно интересовали читателей сайта Teleprogramma.pro – в нашем традиционном обзоре.

Где находится сейчас Пугачева

Алла Пугачева впервые за 18 лет не встретилась с фанатами у стен своего замка в деревне Грязь. Примадонна долгие годы отмечает в первое воскресенье весны праздник желтых цветов, который учредила сама. Поговаривают, что артистка улетела в Израиль на фоне украинской спецоперации в Росси по защите Донбасса.

И тем не менее, особенно преданные поклонники уверяют – женщина, которая поет, была дома. Но почему она к ним не вышла, ответа не последовало. «Я же написал. Дома! Вы читайте, а не просто смотрите», — написал администратор фан-аккаунта, организовавший посещение стен замка.

Кто из звезд покинул Россию

С начала спецоперации России на Украине по ее демилитаризации начался исход звезд из страны. Многие знаменитости скрывают, что уехали, кто-то осторожно подчеркивает, что поездка была запланирована давно, это, мол, отпуск, а некоторые и вовсе просто пропали из Сети и отключили телефон.

Так, известно наверняка, что из страны уехали Эммануил Виторган с женой и маленькими дочками, Ксения Собчак с сыном и Константин Богомолов, Александр Васильев и Рената Литвинова с Земфирой, а также Григорий Лепс, Кантемир Балагов и Антон Долин.

Также неделю назад стало известно, что из России улетели Алла Пугачева и Максим Галкин. В своем посте журналистка Божена Рынска сообщила, что Примадонну вместе с детьми видели в аэропорту «Внуково-3», где совершаются вылеты частных джетов. Предположительно, артистка сейчас в Израиле.

Замок Пугачевой и Галкина выставлен на продажу?

После слухов об отъезде Пугачевой и Галкина из страны появились новые. В Сети начали обсуждать, что, якобы, шоумен собирается продавать свой роскошный замок в Грязи.

Тут же нашелся покупатель особняка. Им оказался продюсер Андрей Разин. Он сделал публичное заявление.

«Межрегиональная молодежная общественная организация «Творческий центр «Солнечный круг», президентом которой я являюсь, готова рассмотреть предложение Максима Галкина о продаже его загородного замка в деревне Грязь.

В случае положительного решения в нем будут располагаться дети-сироты, которые занимаются IT-технологиями и социальными сетями. Поэтому это — мое открытое предложение Максиму на покупку его замка», — написал деятель.

После разоблачения Павлина на «Маске» телезрители ликуют

Многие поклонники телепроекта «Маска» на НТВ рады, что шоу покинул Павлин. Им оказалась певица Альбина Джанабаева, и телезрители в Сети обсудили изгнание артистки. Практически единогласно высказавшиеся на тему считают, что героиня была неинтересной.

Никита Михалков прошелся по «рыдающим» об Украине звездам

Известный режиссер Никита Михалков выступил в программе «Бесогон ТВ» с разоблачительной речью в адрес, как он выразился, псевдопатриотов-звезд, который сейчас «рыдают» и «стенают» из-за спецоперации по защите Донбасса на Украине.

Кинодеятель считает, что им пора бы собрать чемоданы и отправиться туда, где им жизнь кажется лучше. Но уверен, что никуда они не уедут. «Почему вы не едете? А потому что там вы тратите деньги, а здесь вы их зарабатываете», — отрезал Михалков.

Шнуров троллит Собчак и машет ручкой элите

Сергей Шнуров в характерной ему манере прошелся по звездам и не только, уехавшим из России. Отдельные строки медиаменеджер посвятил своей заклятой подруге Ксении Собчак. Сначала «блондинка в шоколаде» улетела в Турцию, куда, по ее словам, собиралась в отпуск с ребенком давно, но потом оказалась в Израиле.

«Отдыхать вдруг захотел твой отпрыск, но в огне ведь не бывает брода. Да понятно всем, что это просто отпуск. Ну а мыслями и сердцем ты с народом», — прошелся по активистке музыкант.

Сергей Светлаков вернулся в Москву

Пока некоторые звезды в спешке покидают страну, известный актер, телеведущий и продюсер Сергей Светлаков, в отличие от них, наоборот, вернулся в столицу. Актер поделился селфи, которое сделал в аэропорту.

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