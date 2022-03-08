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Новости шоу-бизнеса: кто готов купить замок Галкина и Пугачевой, какие звезды уже скрылись за границей, за что Шнуров опять прошелся по Собчак

Самые популярные новости сайта Teleprogramma.pro за 7 марта, которые вы могли пропустить.

Новости шоу-бизнеса: кто готов купить замок Галкина и Пугачевой, какие звезды уже скрылись за границей, за что Шнуров опять прошелся по Собчак
Алла Пугачева с детьми. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Какие новости 7 марта особенно интересовали читателей сайта Teleprogramma.pro – в нашем традиционном обзоре.

Где находится сейчас Пугачева

Алла Пугачева впервые за 18 лет не встретилась с фанатами у стен своего замка в деревне Грязь. Примадонна долгие годы отмечает в первое воскресенье весны праздник желтых цветов, который учредила сама. Поговаривают, что артистка улетела в Израиль на фоне украинской спецоперации в Росси по защите Донбасса.

И тем не менее, особенно преданные поклонники уверяют – женщина, которая поет, была дома. Но почему она к ним не вышла, ответа не последовало. «Я же написал. Дома! Вы читайте, а не просто смотрите», — написал администратор фан-аккаунта, организовавший посещение стен замка.

Кто из звезд покинул Россию

С начала спецоперации России на Украине по ее демилитаризации начался исход звезд из страны. Многие знаменитости скрывают, что уехали, кто-то осторожно подчеркивает, что поездка была запланирована давно, это, мол, отпуск, а некоторые и вовсе просто пропали из Сети и отключили телефон.

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Так, известно наверняка, что из страны уехали Эммануил Виторган с женой и маленькими дочками, Ксения Собчак с сыном и Константин Богомолов, Александр Васильев и Рената Литвинова с Земфирой, а также Григорий Лепс, Кантемир Балагов и Антон Долин.

Также неделю назад стало известно, что из России улетели Алла Пугачева и Максим Галкин. В своем посте журналистка Божена Рынска сообщила, что Примадонну вместе с детьми видели в аэропорту «Внуково-3», где совершаются вылеты частных джетов. Предположительно, артистка сейчас в Израиле.

Замок Пугачевой и Галкина выставлен на продажу?

После слухов об отъезде Пугачевой и Галкина из страны появились новые. В Сети начали обсуждать, что, якобы, шоумен собирается продавать свой роскошный замок в Грязи.

Замок Галкина и Пугачевой. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Тут же нашелся покупатель особняка. Им оказался продюсер Андрей Разин. Он сделал публичное заявление.

«Межрегиональная молодежная общественная организация «Творческий центр «Солнечный круг», президентом которой я являюсь, готова рассмотреть предложение Максима Галкина о продаже его загородного замка в деревне Грязь.

В случае положительного решения в нем будут располагаться дети-сироты, которые занимаются IT-технологиями и социальными сетями. Поэтому это — мое открытое предложение Максиму на покупку его замка», — написал деятель.

После разоблачения Павлина на «Маске» телезрители ликуют

Многие поклонники телепроекта «Маска» на НТВ рады, что шоу покинул Павлин. Им оказалась певица Альбина Джанабаева, и телезрители в Сети обсудили изгнание артистки. Практически единогласно высказавшиеся на тему считают, что героиня была неинтересной.

Альбина Джанабаева оказалась Павлином. Кадр из шоу «Маска»

Никита Михалков прошелся по «рыдающим» об Украине звездам

Известный режиссер Никита Михалков выступил в программе «Бесогон ТВ» с разоблачительной речью в адрес, как он выразился, псевдопатриотов-звезд, который сейчас «рыдают» и «стенают» из-за спецоперации по защите Донбасса на Украине.

Никита Михалков. Фото: Global Look Press

Кинодеятель считает, что им пора бы собрать чемоданы и отправиться туда, где им жизнь кажется лучше. Но уверен, что никуда они не уедут. «Почему вы не едете? А потому что там вы тратите деньги, а здесь вы их зарабатываете», — отрезал Михалков.

Шнуров троллит Собчак и машет ручкой элите

Сергей Шнуров в характерной ему манере прошелся по звездам и не только, уехавшим из России. Отдельные строки медиаменеджер посвятил своей заклятой подруге Ксении Собчак. Сначала «блондинка в шоколаде» улетела в Турцию, куда, по ее словам, собиралась в отпуск с ребенком давно, но потом оказалась в Израиле.

Сергей Шнуров. Фото: Global Look Press

«Отдыхать вдруг захотел твой отпрыск, но в огне ведь не бывает брода. Да понятно всем, что это просто отпуск. Ну а мыслями и сердцем ты с народом», — прошелся по активистке музыкант.

Сергей Светлаков вернулся в Москву

Пока некоторые звезды в спешке покидают страну, известный актер, телеведущий и продюсер Сергей Светлаков, в отличие от них, наоборот, вернулся в столицу. Актер поделился селфи, которое сделал в аэропорту.

Сергей Светлаков приехал в Москву. Фото: instagram.com/ssvetlakov/

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