Было – стало: как выглядела Надежда Кадышева, когда была брюнеткой и носила каре

В архивах нашелся снимок, на котором 62-летняя певица Надежда Кадышева неузнаваема.

Известной певице Надежде Кадышевой первого июня этого года исполнится 63. Не так давно образ вокалистки претерпел значительные изменения.

Но главная линия осталась неизменной: Надежда Кадышева по-прежнему блондинка, которая обожает высокие прически, локоны и шиньоны.

Но еще двадцать лет назад звезда выглядела куда более элегантно, чем сейчас.

В архивах фотобанков нашелся снимок, на котором узнать Надежду Кадышеву можно с трудом.

Вместо привычных сегодня помпезно-парадных нарядов, Надежда Кадышева облачена в жакет модного сегодня песочного оттенка.

У звезды активный макияж, глаза подведены, яркой помадой накрашены губы.

Тогда Надежда Кадышева была брюнеткой и носила не пышные прически, а гладкое каре, которое очень шло ей.

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