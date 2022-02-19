Регина Тодоренко в белоснежном платье в пол с корсетом не скрыла изменения в фигуре в шоу «Маска»

Телеведущую поклонники поздравляют со второй беременностью. Из-за наряда появились слухи, что она снова ждет ребенка.

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она уже не ведет шоу «Орел и решка», но работает на телевидении и создает свои проекты. Примечательно, что она в последнее время не часто выходит в свет.

Артистка делится семейными кадрами с мужем Владом Топаловым и сыном Михаилом. Но так как стартовали съемки шоу «Маска», ей приходится ездить в студии. На этот раз она спровоцировала слухи о беременности.

Тодоренко в последнее время носит наряды оверсайз. На этот раз она облачилась в белое платье в пол с пышной юбкой и рукавами-фонариками. Образ дополнял черный корсет.

Обычно в корсете талия кажется более узкой, но у телеведущей формы наоборот округлились. Она сделала высокую прическу и украсила шею чокером. Наряд подчеркнул загар Регины. Она появилась в нежном образе на съемках шоу.

«Я — последняя представительница древнего аристократического рода. Меня называли маркизой своего времени. Я росла „тургеневской барышней“ в душе, а по знатности была близка ко двору, но ближе мне всегда была простота и скромность, в чопорности я никогда не видела никакого толка», — написала звезда.

Однако поклонники принялись поздравлять ее с беременностью. Многие считают, что она пытается маскировать свое интересное положение. «Беременна?», «Всем уже понятно. Просто вечно фотошопом живот прятала. Ок, если так хотелось скрыть, зачем фотошопить», «Можно уже поздравить с беременностью?», «Мне одной кажется, что в области, живота, талии Регина чуть объемнее?» — стали писать поклонники. Но пока телеведущая хранит молчание.

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